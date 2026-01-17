Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО

Политикам Франции может не хватить сил на выход из НАТО, выразил мнение в беседе NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, резолюция о выходе из Североатлантического альянса является лишь риторикой Парижа.

Франция единственная страна, которая имеет опыт выхода из НАТО, по меньшей мере из военной структуры. Так что Франция может воспользоваться этим. Но хватит ли силы на это у их политиков? С моей точки зрения, эта инициатива не связана с ущемлением суверенитета Гренландии со стороны США. Это проявление внутренних проблем: сокрытия отправки французских советников и военных на Украину в феврале 2022 года. Пока что заявления о выходе Франции из НАТО это всего лишь риторика, — заявил Светов.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung cообщало, что на фоне обострения отношений внутри западной коалиции Франция получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс. Журналисты уточнили, что блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине также играют роль.