«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО Berliner Zeitung: Франция получила возможность покинуть НАТО

На фоне обострения отношений внутри западной коалиции Франция получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Журналисты уточнили, что блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине также играют роль.

Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. <…> То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью, — сказано в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США отступают от международных правил. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».

Тем временем вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Клеманс Гете выразила мнение, что Франции необходимо выйти из НАТО. Она планирует вынести соответствующую резолюцию на голосование. Таким образом Гете отреагировала на последние действия США.