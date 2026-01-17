В Китае провалился запуск космического спутника

Китайская миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан провалилась, сообщили в агентстве Xinhua. Отмечается, что спутник с ракетой-носителем «Чанчжэн-3Б» запустили в небо 16 января, однако в ходе полета произошла аномалия.

На фоне инцидента власти проводят расследование. Они намерены выяснить конкретную причину произошедшего, уточнили в агентстве. До этого, 14 января, Пекин успешно провел первый запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1, добавили журналисты.

Ранее российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США, чтобы принять участие в предстартовой подготовке к полету в составе миссии Crew-12. Она состоится в Калифорнии на базе компании SpaceX. Программа подготовки предполагает тренировки на тренажере американского сегмента МКС. Также российский космонавт примет участие в отработке действий в нештатных ситуациях, добавили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов NASA, вернувшихся на Землю в рамках первой в истории американского космического агентства медицинской эвакуации, оценивается как стабильное. При этом в организации не уточнили, у кого именно возникли проблемы со здоровьем.