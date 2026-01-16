Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:05

Космонавт Федяев стал на шаг ближе к полету на Crew Dragon

Космонавт Федяев отправился в США для подготовки к полету на Crew Dragon

Андрей Федяев Андрей Федяев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США, чтобы принять участие в предстартовой подготовке к полету в составе миссии Crew-12, сообщили в Роскосмосе. Она состоится в Калифорнии на базе компании SpaceX.

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев улетел в США для прохождения предстартовой подготовки, — сообщили в российской госкорпорации.

Программа подготовки предполагает тренировки на тренажере американского сегмента МКС. Также российский космонавт примет участие в отработке действий в нештатных ситуациях, добавили в Роскосмосе.

До этого стало известно, что медкомиссия допустила Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на МКС. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина подчеркнули, что старт запланирован не раньше чем в середине февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов NASA, вернувшихся на Землю в рамках первой в истории американского космического агентства медицинской эвакуации, оценивается как стабильное. При этом в организации не уточнили, у кого именно возникли проблемы со здоровьем. В общей сложности Майк Финк, Зена Кардман, Олег Платонов и Кимия Юи провели в космосе пять месяцев.

