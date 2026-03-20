Психолог объяснила, чего нельзя делать после потери близкого человека

Потеря близкого человека — тяжелый удар по психике и очень сильный стресс, напомнила психолог Екатерина Кольцова. По ее словам, которые приводит «360.ru», в таком состоянии не стоит находиться одному. Психолог посоветовала пережившим утрату людям обращаться за помощью к тем, кто эмоционально более устойчив.

По возможности лучше не находиться одному. Но важно, чтобы те, кто рядом, были на тот момент более устойчивы эмоционально. Это могут быть не такие близкие к умершему люди — не те, кто будет очень сильно страдать вместе с вами, — объяснила Кольцова.

Психолог сказала, что в первые часы после того, как человек узнает о трагедии, он находится в состоянии шока. Его нервную систему охватывает паралич, он не воспринимает действительность и не осознаёт происходящее с ним. Этот факт становится сильным ударом по психике и источником значительного стресса. Психолог также упомянула, что отрицание выступает как защита организма.

