«Так и будет»: в США рассекретили планы Трампа на иранский остров Харк

Axios: Трамп рассматривает морскую блокаду или захват иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность морской блокады или захвата иранского острова Харк, сообщает американский портал Axios со ссылкой на неназванного представителя администрации. При этом окончательное решение пока не принято.

Он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого ему придется захватить остров Харк, то так и будет. Если он решит провести высадку на побережье, то так и будет. Но это решение еще не принято, — говорится в публикации.

Один из инсайдеров, опрошенных ресурсом Axios, подчеркнул, что США хватит приблизительно месячного срока, чтобы ослабить иранские силы посредством авиационных ударов и захватить стратегически важный остров. После этого они смогут использовать данную ситуацию в качестве инструмента давления на переговорах.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни отмечал, что Иран превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить. По его словам, противников Тегерана ждет сильное унижение.