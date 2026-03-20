20 марта 2026 в 15:44

«Так и будет»: в США рассекретили планы Трампа на иранский остров Харк

Axios: Трамп рассматривает морскую блокаду или захват иранского острова Харк

Вид на остров Харк Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность морской блокады или захвата иранского острова Харк, сообщает американский портал Axios со ссылкой на неназванного представителя администрации. При этом окончательное решение пока не принято.

Он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого ему придется захватить остров Харк, то так и будет. Если он решит провести высадку на побережье, то так и будет. Но это решение еще не принято, — говорится в публикации.

Один из инсайдеров, опрошенных ресурсом Axios, подчеркнул, что США хватит приблизительно месячного срока, чтобы ослабить иранские силы посредством авиационных ударов и захватить стратегически важный остров. После этого они смогут использовать данную ситуацию в качестве инструмента давления на переговорах.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни отмечал, что Иран превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить. По его словам, противников Тегерана ждет сильное унижение.

США
переговоры
удары
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Солнечногорске локализовали пожар на строительном рынке
Суд завершил следствие по громкому делу пасынка рок-музыканта об убийстве
Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток сотни специалистов по БПЛА
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

