20 марта 2026 в 16:45

Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США

Reuters: демократы раскритиковали идею чеканки монеты с изображением Трампа

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Демократы резко раскритиковали идею чеканки монеты с изображением главы Белого дома Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В частности, сенатор Джефф Меркли указал, что лидеры демократии не могут быть представлены на денежном знаке.

Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это очередная попытка исказить смысл 250-летия Америки, — сказал Меркли.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что в США одобрили выпуск золотой монеты с изображением Дональда Трампа. Она будет приурочена к 250-летию страны. Монету планируется изготовить из 24-каратного золота по решению Федеральной комиссии по изобразительному искусству, в которую глава государства назначил своих сторонников.

До этого стало известно, что рейтинг одобрения экономической политики Трампа опустился до рекордно низких значений на фоне беспокойства избирателей о росте цен. Издание Newsweek связывает падение показателей с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая повлияла на стоимость жизни в стране.

