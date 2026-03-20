Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета

Врач Кашух: здоровое питание является главным элементом профилактики диабета

Здоровое питание является главным элементом профилактики диабета, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с RT специалист подчеркнула, что хроническое повышение гликемической нагрузки запускает каскад патологических изменений.

Ключевой элемент профилактики — здоровое пищевое поведение. Основной фактор, запускающий каскад патологических изменений, — хроническое превышение гликемической нагрузки: регулярное потребление рафинированных углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом. Избыток таких продуктов вытесняет из рациона другие важные вещества и приводит к истощению компенсаторных механизмов поджелудочной железы, — пояснила специалист.

По ее словам, в рационе не должно быть много простых углеводов и трансжиров. В противном случае, печень начнет накапливать жир, который повышает риски развития диабета.

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова предупредила, что слабость, быстрая утомляемость и снижение памяти могут оказаться ранними признаками развития сахарного диабета второго типа. Специалист подчеркнула, что не стоит игнорировать сильную жажду, учащенное мочеиспускание и кожный зуд.

