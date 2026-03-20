Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии

Врач Белоусова: снижение памяти может указывать на развитие диабета

Слабость, быстрая утомляемость и снижение памяти могут оказаться ранними признаками развития сахарного диабета второго типа, предупредила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что не стоит игнорировать сильную жажду, учащенное мочеиспускание и кожный зуд.

У пациентов могут быть неспецифические жалобы на слабость, быструю утомляемость, снижение памяти. При постоянно высоком уровне сахара в крови появляются и другие ранние признаки: сильная жажда, учащенное мочеиспускание, кожный зуд, снижение зрения, долгое заживление ран, грибковые инфекции, — пояснила эндокринолог.

Указывать на сахарный диабет может резкая потеря веса без причины, поделилась Белоусова. Чаще всего данное заболевание возникает у людей старше 45 лет, при избыточной массе тела и ожирение, при низкой физической активности или у тех, у кого в роду были диабетики.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность динамикой распространения сахарного диабета. Выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, она предупредила, что ситуация может перерасти в эпидемию. По ее словам, ключевым фактором ухудшения ситуации являются пищевые привычки населения.