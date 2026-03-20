20 марта 2026 в 11:48

Голикова выразила обеспокоенность из-за показателей по диабету за 2025 год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность динамикой распространения сахарного диабета. Выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, она предупредила, что ситуация может перерасти в эпидемию, передает РИА Новости. По ее словам, ключевым фактором ухудшения ситуации являются пищевые привычки населения.

Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство, — сказала она.

Ранее в рамках форума «Здоровое общество» обсудили борьбу с сахарным диабетом — эта тема стала ключевой в деловой программе. Организатором форума выступила одноименная экосистема Фонда Росконгресс. Мероприятие провели при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В частности, собравшимся представили общественный проект «Диабет под контролем». Перед участниками выступила первый замдиректора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

До этого ученые выяснили, что дети от курящих отцов чаще сталкиваются с нарушениями обмена веществ, что потенциально повышает риск развития сахарного диабета в будущем. В ходе эксперимента ученые изучали влияние никотина на организм самцов мышей и выяснили, что даже привычка отца может программировать метаболические процессы у следующего поколения.

Татьяна Голикова
Россия
сахарный диабет
заболевания
эпидемии
