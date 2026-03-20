Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35

США вряд ли будут ремонтировать сбитый Ираном истребитель F-35, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что стелс-технологии очень сложные, поэтому будет гораздо дешевле купить новый самолет.

[Сбитый Ираном F-35] не был уничтожен. Он был поврежден и совершил посадку на авиабазе. Но вероятность того, что такой истребитель отремонтируют, очень мала, потому что стелс-технологии очень сложные и иногда дешевле купить новый самолет, чем восстанавливать поврежденный, — рассказал Кнутов.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-35. По обнародованной информации, самолет получил значительные повреждения.

До этого в КСИР сообщили, что Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе. В рамках комбинированной операции с использованием крылатых ракет и беспилотников были уничтожены ангары с истребителями США на авиабазе Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и на базе Шейх-Иса в Бахрейне.