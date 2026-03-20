20 марта 2026 в 18:26

Польша вывела всех своих военных из Ирака

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press
Власти Польши эвакуировали свой военный контингент из Ирака, заявил в социальной сети X польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, такое решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В связи с ухудшением обстановки в регионе Ближнего Востока после анализа оперативных условий и потенциальных угроз было принято решение о релокации польского военного контингента из Ирака, — подчеркнул руководитель ведомства.

Он уточнил, что все польские военные уже покинули Ирак, большая часть из них вернулась в Польшу, остальные сейчас находятся в Иордании. Также Косиняк-Камыш добавил, что что Варшава сделала это в координации с НАТО. По данным Минобороны Польши, ее контингент в Ираке насчитывал до 350 солдат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства, заявил, что Варшава не будет отправлять свои войска в Иран, поскольку вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не представляет прямой угрозы для национальной безопасности страны. По словам главы польского кабмина, республика выполняет иные обязательства в рамках Североатлантического альянса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

