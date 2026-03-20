Польша вывела всех своих военных из Ирака

Власти Польши эвакуировали свой военный контингент из Ирака, заявил в социальной сети X польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, такое решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В связи с ухудшением обстановки в регионе Ближнего Востока после анализа оперативных условий и потенциальных угроз было принято решение о релокации польского военного контингента из Ирака, — подчеркнул руководитель ведомства.

Он уточнил, что все польские военные уже покинули Ирак, большая часть из них вернулась в Польшу, остальные сейчас находятся в Иордании. Также Косиняк-Камыш добавил, что что Варшава сделала это в координации с НАТО. По данным Минобороны Польши, ее контингент в Ираке насчитывал до 350 солдат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства, заявил, что Варшава не будет отправлять свои войска в Иран, поскольку вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не представляет прямой угрозы для национальной безопасности страны. По словам главы польского кабмина, республика выполняет иные обязательства в рамках Североатлантического альянса.