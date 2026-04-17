Трамп раскрыл детали договоренностей с Ираном по урану Трамп заявил о согласии Ирана передать США обогащенный уран

Иран согласился передать Соединенным Штатам обогащенный уран с объектов, которые подверглись ударам в июне 2025 года, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, материалы находятся глубоко под землей после проведенных атак.

Американский лидер также заявил, что с Ираном достигнуты определенные договоренности. По его словам, в ближайшей перспективе возможны положительные изменения в развитии ситуации.

Ранее политолог-международник, американист Геворг Мирзаян заявил: США хотят, чтобы Иран избавился от накопленных запасов обогащенного урана и прекратил их наращивать. По его словам, это одна из ключевых целей нынешней кампании Вашингтона, ради достижения которой Штаты пойдут на все.

До этого на переговорах с делегацией США в Исламабаде 11–12 апреля представители Тегерана заявили, что передача запасов урана Штатам для них неприемлема. Дипломаты назвали это требование посягательством на суверенитет Исламской Республики.