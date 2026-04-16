«Этого не будет»: Польша отвергла идею ускоренного вступления Украины в ЕС

Польша выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Он отметил, что такая идея высказывалась в Европейской комиссии.

В [Европейской] комиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет, — сказал Сикорский.

Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем.

Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава рассчитывает вернуть $550 млн (42 млрд рублей) из европейских средств, ранее выделенных на помощь Украине. По его словам, это станет возможным после выборов в Венгрии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз новых стран. По его словам, сейчас сообщество все больше превращается в военный альянс, который со временем может стать «сбродом оголтелых европейских паразитов». Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что новый ЕС может стать хуже, чем НАТО.