Российская армия разнесла контейнерный терминал ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по контейнерному терминалу на территории Украины, а также по местам стоянки бронированной техники и проведения испытаний наземных робототехнических комплексов, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что в ночь с 15 на 16 апреля Вооруженные силы России могли уничтожить запасы нового вооружения ВСУ, поставленного Западом. Он также отметил, что противник давным-давно уже испытывают недостаток в средствах противовоздушной обороны. Предположительно, по словам полковника, были нанесены удары боеприпасами крупного калибра. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.