Стали известны компенсации для семей погибших под лавиной в Дагестане Меликов: семьи погибших под лавиной в Дагестане получат по 1 млн рублей

Семьи местной жительницы и пограничника, которые погибли под снежными завалами в горах Дагестана, получат по 1 млн рублей компенсации, заявил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. По его словам, которые приводит Telegram-канал местной администрации, эти деньги будут отправлены отдельно от федеральных выплат.

Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда «Все вместе» миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены, — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Ранее стало известно, что лавина накрыла два дома в селе Шаитли Цунтинского района Дагестана. Местные жители разбирали завалы и помогли освободиться остальным пострадавшим. Здание, попавшее под сход лавины, было частично разрушено.

Позже сообщалось, что заваленный лавиной дом в Шаитли, откуда спасли мать с ребенком, практически полностью уничтожен. Здание стало непригодным для жизни, поэтому семья из пяти человек была вынуждена временно переехать к родственникам.