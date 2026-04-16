16 апреля 2026 в 13:27

Стали известны компенсации для семей погибших под лавиной в Дагестане

Меликов: семьи погибших под лавиной в Дагестане получат по 1 млн рублей

Подтопленные жилые дома в поселке Мамедкала, Дагестан Подтопленные жилые дома в поселке Мамедкала, Дагестан Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Семьи местной жительницы и пограничника, которые погибли под снежными завалами в горах Дагестана, получат по 1 млн рублей компенсации, заявил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. По его словам, которые приводит Telegram-канал местной администрации, эти деньги будут отправлены отдельно от федеральных выплат.

Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда «Все вместе» миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены, — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Ранее стало известно, что лавина накрыла два дома в селе Шаитли Цунтинского района Дагестана. Местные жители разбирали завалы и помогли освободиться остальным пострадавшим. Здание, попавшее под сход лавины, было частично разрушено.

Позже сообщалось, что заваленный лавиной дом в Шаитли, откуда спасли мать с ребенком, практически полностью уничтожен. Здание стало непригодным для жизни, поэтому семья из пяти человек была вынуждена временно переехать к родственникам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

