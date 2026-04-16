Москвичам рассказали, когда ждать весеннего потепления

Долгожданное весеннее потепление может прийти в Москву уже к концу следующей недели, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, перед этим в столице РФ ожидается значительное похолодание с арктическим воздухом и смешанными осадками.

Уже к выходным, 18 и 19 апреля, дневная температура в Москве понизится и будет на отметке 11–13 градусов тепла. С северо-восточным ветром к нам начнет поступать холодный арктический воздух. Большую часть выходных и начало следующей недели осадки будут приниматься в виде кратковременных дождей, мокрого снега с дождем, но этого количества будет немного. И только к концу следующей недели есть вероятность повышения температуры воздуха. К нам придет волна более теплого воздуха, — сказала Позднякова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве во второй половине весны возможны кратковременные снегопады, за которыми последует теплая погода. Он связал это с так называемыми черемуховыми холодами.