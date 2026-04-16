В России разработали вакцину от лихорадки Денге

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину от лихорадки Денге, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее данным, начинаются клинические исследования, передает РИА Новости.

Разработана <…> вакцина против лихорадки Денге, начинаются клинические исследования, — сказала Скворцова.

Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.

До этого руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила, что клещи могут передавать человеку энцефалит, геморрагические лихорадки, боррелиоз, туляремию и другие заболевания. Специалист призвала соблюдать меры защиты в весенне-летний период.