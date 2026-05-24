Число жертв Эболы в Конго превысило тревожную отметку Количество жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек

Число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 200 человек, сообщили в пресс-службе Министерства связи и по делам СМИ. Отмечается, что вспышка затронула сразу три провинции страны.

В министерстве сообщили о 204 предполагаемых смертях, связанных с вирусом. Также в стране зарегистрировали 867 предполагаемых случаев заражения.

По данным ведомства, лабораторно подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай инфицирования. Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Ранее в Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола сбежали из лечебного центра. Это случилось после поджога учреждения местными жителями.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.