Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 03:45

«Зараженные» Эболой сбежали из больницы

AP: 18 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из больницы в Конго

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола сбежали из лечебного центра, передает Associated Press. Это случилось после поджога учреждения местными жителями.

По данным агентства, жители подожгли палатку, установленную организацией «Врачи без границ» для пациентов с Эболой. После в центре началась паника.

Associated Press отмечает, что это уже второе подобное нападение в регионе за последнюю неделю. Другой лечебный центр в городе Рвампара был сожжен родственниками умершего пациента. По данным агентства, причиной стало то, что им не разрешили забрать тело.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.

Мир
Конго
Эбола
поджог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
5 звезд за 6000 рублей. Где недорого отдохнуть июне-2026: топ направлений
Мошенники начали заманивать россиян в чаты с обещанием заработка
Маткапитал в ближайшие годы может удивить россиян
Консул Азербайджана погиб в Иране
«Русские идут»: в Пентагоне сделали заявление о России
Число жертв Эболы в Конго превысило тревожную отметку
Крымский мост перекрыли для проезда
«Она будет уничтожена»: в США раскритиковали атаку Украины на ЛНР
«Зараженные» Эболой сбежали из больницы
Москва подготовила новые предложения к плану США по Украине
Десятки человек задержали в Белграде при беспорядках
В Турции спор россиянки из-за номера в отеле закончился ночевкой в холле
Часть россиян в июне получит заметную прибавку к пенсии
Виновник стрельбы у Белого дома умер в больнице
«Нападение извне»: стало известно, как ЕС пытается ударить по России
Европа запретила цифровой рубль
Стало известно, чем завершилась стрельба у Белого дома
В США сообщили о местоположении Трампа во время стрельбы
В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной
У Белого дома слышна крупная перестрелка
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.