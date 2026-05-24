«Зараженные» Эболой сбежали из больницы AP: 18 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из больницы в Конго

В Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола сбежали из лечебного центра, передает Associated Press. Это случилось после поджога учреждения местными жителями.

По данным агентства, жители подожгли палатку, установленную организацией «Врачи без границ» для пациентов с Эболой. После в центре началась паника.

Associated Press отмечает, что это уже второе подобное нападение в регионе за последнюю неделю. Другой лечебный центр в городе Рвампара был сожжен родственниками умершего пациента. По данным агентства, причиной стало то, что им не разрешили забрать тело.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.