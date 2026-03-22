Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща

Клещи могут передавать человеку энцефалит, геморрагические лихорадки, боррелиоз, туляремию и другие заболевания, сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Специалист призвала соблюдать меры защиты в весенне-летний период.

Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции, — заявила Бабура.

Ранее биолог Дмитрий Федоров заявил, что в Московском регионе клещи проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду. Эксперт связал это с высоким снежным покровом в традиционных местах обитания членистоногих.

До этого биолог Алексей Муханов сообщил: вакцинация станет лучшим средством для защиты от клещей. Он отметил, что пик активности этих членистоногих выпадает на май и июнь.