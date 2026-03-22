Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 03:04

Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща

В Роспотребнадзоре назвали передающиеся через укус клеща смертельные инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Клещи могут передавать человеку энцефалит, геморрагические лихорадки, боррелиоз, туляремию и другие заболевания, сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Специалист призвала соблюдать меры защиты в весенне-летний период.

Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции, — заявила Бабура.

Ранее биолог Дмитрий Федоров заявил, что в Московском регионе клещи проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду. Эксперт связал это с высоким снежным покровом в традиционных местах обитания членистоногих.

До этого биолог Алексей Муханов сообщил: вакцинация станет лучшим средством для защиты от клещей. Он отметил, что пик активности этих членистоногих выпадает на май и июнь.

клещи
инфекции
Роспотребнадзор
укусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.