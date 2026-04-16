Появились кадры последствий массированной атаки БПЛА на Туапсе

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий массированной атаки украинских БПЛА на Туапсе. На видео запечатлен частично разрушенный частный дом с опаленными огнем стенами.

В Туапсинском муниципальном округе сформировали семь рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА. Сотрудники осматривают пострадавшие объекты и фиксируют повреждения. При необходимости количество рабочих групп увеличат, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Туапсе либо из акватории Черного моря, либо с территории Херсонской области. По словам эксперта, российская армия должна ответить на такие действия массированными ударами по украинским военным объектам.

Также сообщалось, что в Туапсе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате удара пострадали 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также здание музыкальной школы.