Умер известный американский инвестор Мобиус

Первопроходец в сфере инвестирования Марк Мобиус скончался на 90-м году жизни, сообщается на его странице в LinkedIn. Известно, что партнеры Mobius Investments Джон Ниниа и Эрик Нгуен возьмут на себя руководящие обязанности в компании Мобиуса.

Марк Мобиус, известный инвестор и первопроходец в сфере инвестирования в развивающиеся рынки, скончался 15 апреля 2026 года в возрасте 89 лет, — сказано в сообщении.

Инвестор родился в августе 1936 года в Нью-Йорке. Он окончил Бостонский университет, где получил степени бакалавра и магистра в области коммуникаций, а в 1964 году защитил докторскую диссертацию по экономике в Массачусетском технологическом институте. После кризиса 1998 года начал активно приобретать акции российских компаний, а в 2009 году спрогнозировал финансовый спад в Азии.

