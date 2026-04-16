Власти Иркутской области ответили на слухи об отмене льготного проезда В соцзащите Иркутской области опровергли информацию об отмене льготного проезда

В соцзащите Иркутской области опровергли сообщения об отмене бесплатного проезда с 1 мая, сообщает Angarsky. Накануне компания-перевозчик объявила, что правительство региона якобы не исполнило свои обязательства и поэтому льготные поездки для жителей прекращаются.

По линии социальной защиты предоставление электронного социального проездного билета не приостановлено, — сообщили в ведомстве.

По заявлениям властей, мера социальной поддержки продолжает действовать. Отмечается, что новости об отмене льготного проезда появились на фоне большого долга региона.

