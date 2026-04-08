Житель Иркутской области пожаловался на местную дорогу с ямами

Житель Иркутской области пожаловался на дорогу с ямами в Марковском округе, ведущую от Изумрудного до Медгородка, пишет Angarsky. Мужчина обратился к губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой решить проблему. По словам россиянина, вместо гравийного покрытия на дороге глина и ухабы.

Чиновники обещали выделить 300 тонн песчано-гравийной смеси и провести работы до 10 апреля 2026 года. Однако тендер только объявили, а сами работы начнутся лишь в строительный сезон. То есть до зимы нам ездить по ухабам с риском для жизни? Дорогу ждем 10 лет! — пожаловался мужчина.

В администрации Марковского округа при этом сообщили, что ведется подготовка документации для аукциона на закупку нерудных материалов. Как только торги завершатся, дороги начнут выравнивать с добавлением нового покрытия. Работы стартуют при условии, что среднесуточная температура перестанет опускаться ниже плюс пяти градусов.

Ранее жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.