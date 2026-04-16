16 апреля 2026 в 13:21

Мстительную студентку из Петербурга задержали за выдуманное изнасилование

Студентку из Петербурга задержали за выдуманное изнасилование, пишет Telegram-канал Baza. Журналисты отметили, что 20-летняя девушка повздорила с новыми знакомыми и написала на них заявление, однако информация, предоставленная ею, не нашла подтверждения.

Как оказалось, в одном из ночных заведений Петербурга студентка одного из местных вузов познакомилась с группой молодых людей. После этого они поехали все вместе на квартиру в Красносельском районе, где продолжили употреблять алкоголь. Там между девушкой и ее новыми знакомыми возник конфликт, и она решила уехать, а затем обратилась к правоохранителям.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области сообщила, что Шатурский городской суд вынес приговор мужчине по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Ему назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого в офисе Генпрокурора Украины указали, что местный житель купил у женщины ее пятилетнюю дочку за $100 и изнасиловал ее. Злоумышленник заранее спланировал преступление, а согласную на такую сделку мать он нашел через интернет. Суд назначил мужчине максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
