Часть жителей Белгорода осталась без света после атаки БПЛА

ВСУ атаковали дронами объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, часть жителей Белгорода и Белгородского округа лишились света и воды.

Белгород подвергся атакам двух беспилотников. Сегодня утром в результате атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание — пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания. Часть жителей города и поселка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды, — написал он.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил об атаке беспилотников ВСУ в регионе. В результате удара пострадали четыре мирных жителя. По его словам, дрон атаковал автобус в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.