Назван способ спасти прах советских воинов от вандалов из стран Балтии

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал выкупить Вечный огонь латвийского города Даугавпилса, местные власти которого собрались демонтировать монумент, и перевезти его в Россию для сохранения памяти павших воинов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что финансовый вопрос не станет препятствием для реализации этой инициативы.

Есть вариант поговорить с латышами. Вплоть до того, чтобы выкупить Вечный огонь, который хотят демонтировать в Даугавпилсе. Дело не в деньгах. Уверен, что народ скинется. В любом варианте нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым мы все живем. Я согласен с вариантом выкупа. Может быть и такой вариант, в том числе и для Вечного огня, который является для каждого нормального гражданина России, советского человека, святым, — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что мужчина потушил пламя Вечного огня в Адыгее, бросив в него одежду. После этого он скрылся с места происшествия. Сейчас личность гражданина установлена, возбуждено уголовное дело.