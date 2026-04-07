Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:14

Россиянин затушил Вечный огонь и скрылся

Мужчина потушил пламя Вечного огня в Адыгее, бросив в него одежду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина потушил пламя Вечного огня в Адыгее, бросив в него одежду, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. После этого мужчина скрылся с места происшествия, сейчас его личность установлена, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что местный житель, находясь в станице Гиагинской на территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения «Вечный огонь», тем самым потушив его пламя. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Артемовске неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь», посвященный героям Великой Отечественной войны. На постаменте памятника был найден рисунок с оскорбительным изображением.

До этого в Екатеринбурге 27 января в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель Екатеринбурга улегся на элементы памятника, бросил в очаг металлическую деталь для обжига и начал употреблять алкоголь на территории мемориала. Суд принял решение отправить его под стражу до 28 марта 2026 года.

Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.