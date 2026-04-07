Россиянин затушил Вечный огонь и скрылся Мужчина потушил пламя Вечного огня в Адыгее, бросив в него одежду

Мужчина потушил пламя Вечного огня в Адыгее, бросив в него одежду, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. После этого мужчина скрылся с места происшествия, сейчас его личность установлена, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что местный житель, находясь в станице Гиагинской на территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения «Вечный огонь», тем самым потушив его пламя. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Артемовске неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь», посвященный героям Великой Отечественной войны. На постаменте памятника был найден рисунок с оскорбительным изображением.

До этого в Екатеринбурге 27 января в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель Екатеринбурга улегся на элементы памятника, бросил в очаг металлическую деталь для обжига и начал употреблять алкоголь на территории мемориала. Суд принял решение отправить его под стражу до 28 марта 2026 года.