30 января 2026 в 12:48

Россиянина арестовали за осквернение Вечного огня

Екатеринбуржец осквернил Вечный огонь в День снятия блокады Ленинграда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Екатеринбурге 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По утверждению обвинения, екатеринбуржец улегся на конструктивные элементы памятника. После этого он опустил в очаг металлическое изделие, предназначенное для обжига, и начал употреблять алкоголь на территории мемориала.

Мужчину арестовали и обвинили по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. Суд постановил заключить его под стражу до 28 марта 2026 года.

Ранее в Ейске правоохранительные органы задержали мужчину, который осквернил портреты героев на Доске почета. Инцидент произошел в январе 2026 года. Личность вандала была установлена — им оказался 53-летний местный житель. Задержанный объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением и выразил раскаяние.

До этого в Гамбурге неизвестные вандалы осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги. На надгробной плите были обнаружены четыре нарисованные свастики.

