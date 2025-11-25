День матери
25 ноября 2025 в 14:58

Россиянке назначили миллионный штраф за танец на мемориале

В Кургане суд назначил 1 млн штрафа женщине, которая станцевала на мемориале

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жительница Кургана получила штраф в размере 1 млн рублей за танцы на мемориале, посвященном воинам-курганцам, погибшим в локальных конфликтах, передает URA.RU. Первоначально гособвинение требовало назначить ей штраф в размере 1,1 млн рублей, однако суд учел время задержания и смягчил приговор.

[Суд] признал виновной Д. М.И. в совершении преступления по ч.3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), назначить штраф в размере 1,1 млн рублей. С учетом времени задержания, смягчить приговор и окончательно назначить штраф в размере 1 млн рублей, — сообщили в суде.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, залезла на памятник и станцевала на нем. Она сразу же признала свою вину.

Ранее блогера Арсена Маркаряна привлекли к административной ответственности в Санкт-Петербурге. Невский районный суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ. Причиной стало видео в соцсети, где он описывал действие психотропного вещества. Публикация привлекла значительный интерес аудитории и собрала свыше 113 тыс. просмотров.

