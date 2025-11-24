День матери
24 ноября 2025 в 12:25

Блогера Маркаряна оштрафовали на 15 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети
В Санкт-Петербурге суд назначил блогеру Арсену Маркаряну штраф в размере 15 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ, сообщила объединенная пресс-служба судов города. На момент рассмотрения дела он уже находился в СИЗО по другому обвинению — об оскорблении памяти защитников Отечества.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности блогера Арсена Маркаряна за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ <...>. Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Поводом для привлечения Маркаряна к административной ответственности стало размещенное им в соцсети видео, где он подробно описывал действие психотропного вещества и приводил ситуации, в которых, по его словам, его употребление могло бы быть якобы оправдано.

Согласно материалам дела, публикация привлекла значительный интерес аудитории, собрав свыше 113 тыс. просмотров и тысячи реакций. Суд посчитал, что такие действия подпадают под статью о пропаганде наркотических средств, и назначил блогеру денежное взыскание.

Ранее Маркарян признался, что в прошлом совершал ошибки и допускал некорректные высказывания из-за нестабильного психического состояния. Он уточнил, что долгое время боролся с депрессией и пытался справиться с ней самостоятельно, что существенно повлияло на его поведение.

