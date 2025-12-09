ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:56

Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед

Под Курганом машина с пьяным водителем провалилась под лед, мужчина погиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Курганской области на озере Щучье автомобиль провалился под лед, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По данным ведомства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, а трое его пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонувшей машины.

По предварительным данным, вечером 8 декабря мужчина выехал на покрытое льдом озеро. В итоге ледяной покров не выдержал, и машина ушла под воду.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На озере идут работы по подъему автомобиля из воды, а водолазы областной поисково-спасательной службы продолжают поиск тела погибшего.

Ранее в Ангарске (Иркутская область) 37-летний рыбак провалился под лед в карьере и утонул. Экстренные службы были вызваны местными жителями, услышавшими крики. Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины, передав его сотрудникам полиции.

До этого в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали 10 спасателей.

Курган
машины
лед
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.