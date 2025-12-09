Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед

В Курганской области на озере Щучье автомобиль провалился под лед, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По данным ведомства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, а трое его пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонувшей машины.

По предварительным данным, вечером 8 декабря мужчина выехал на покрытое льдом озеро. В итоге ледяной покров не выдержал, и машина ушла под воду.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На озере идут работы по подъему автомобиля из воды, а водолазы областной поисково-спасательной службы продолжают поиск тела погибшего.

Ранее в Ангарске (Иркутская область) 37-летний рыбак провалился под лед в карьере и утонул. Экстренные службы были вызваны местными жителями, услышавшими крики. Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины, передав его сотрудникам полиции.

До этого в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали 10 спасателей.