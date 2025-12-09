ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:49

В Кургане из-за морозов отменили занятия для младших классов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Из-за морозов в Кургане в школах отменили занятия для учеников первого и второго классов, сообщили в городской администрации. Утром 9 декабря в Кургане стоял мороз около –24 градусов, днем будет до –16 градусов.

В связи с низкой температурой воздуха 9 декабря 2025 года занятия в школах Кургана с первого по второй классы второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Подмосковье в воскресенье ожидается резкое похолодание до –15 градусов. Похолодание будет сопровождаться снегопадами и метелями. По словам синоптика, ночью температура может составить от –7 до –12 градусов, а на востоке области — до –15 градусов. Днем ожидается от –6 до –11 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снег покроет 92% российской территории к середине следующей недели. По его словам, с понедельника, 8 декабря, ночная температура в Приволжском федеральном округе будет отрицательной: от −4 до −9 градусов. Днем температура опустится до −2, максимум до −7 градусов, поэтому небольшой снег пойдет и сохранится.

