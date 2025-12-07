ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 08:34

Снег покроет 92% России к середине следующей недели

Вильфанд: в России площадь снега увеличится до 92% на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снег покроет 92% российской территории к середине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, с понедельника, 8 декабря, ночные температуры в Приволжском федеральном округе будут отрицательными: от -4 до -9 градусов. При этом днем температура опустится до -2 (максимум до -7) градусов, поэтому небольшой снег пойдет и сохранится.

За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%, — отметил он.

По словам специалиста, на азиатской части страны снег лежит плотным слоем. Днем он подтаивает, но уменьшается лишь высота снега, а не общая площадь.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири прогнозируются аномальные морозы до −40 градусов из-за притока арктического воздуха с Северного Ледовитого океана. Сейчас же в регионе наблюдается аномальное тепло — температура на 8–10 градусов выше нормы.

Роман Вильфанд
снег
Россия
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде придумали способ улучшить позиции Украины на переговорах
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.