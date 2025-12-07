Снег покроет 92% России к середине следующей недели Вильфанд: в России площадь снега увеличится до 92% на следующей неделе

Снег покроет 92% российской территории к середине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, с понедельника, 8 декабря, ночные температуры в Приволжском федеральном округе будут отрицательными: от -4 до -9 градусов. При этом днем температура опустится до -2 (максимум до -7) градусов, поэтому небольшой снег пойдет и сохранится.

За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%, — отметил он.

По словам специалиста, на азиатской части страны снег лежит плотным слоем. Днем он подтаивает, но уменьшается лишь высота снега, а не общая площадь.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири прогнозируются аномальные морозы до −40 градусов из-за притока арктического воздуха с Северного Ледовитого океана. Сейчас же в регионе наблюдается аномальное тепло — температура на 8–10 градусов выше нормы.