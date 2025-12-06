ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 09:05

Россиянам пообещали аномальные морозы

Вильфанд: арктический воздух принесет в Сибирь морозы до −40 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сибири прогнозируются аномальные морозы до −40 градусов из-за притока арктического воздуха с Северного Ледовитого океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сейчас же в регионе наблюдается аномальное тепло — температура на 8–10 градусов выше нормы.

В конце этой недели, особенно в начале следующей температура в Сибири резко понизится, потому что воздух будет доходить с Северного Ледовитого океана, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в период с 8 по 14 декабря в Санкт-Петербурге ожидается выпадение осадков в виде снега с дождем. К концу недели, по его словам, в культурной столице установится сухая погода.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца 2025 года будет очень тепло. По его прогнозам, температура воздуха в первый месяц зимы превысит климатическую норму примерно на четыре градуса. В первой половине декабря ожидается значительный дефицит осадков: их количество составит лишь около 1,5% от нормы. Атмосферное давление большую часть месяца будет повышенным.

погода
Сибирь
синоптики
морозы
