Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:47

В Кремле оценили предложение перенести столицу из Москвы в Сибирь

Орешкин: перенос столицы из Москвы в Сибирь не решит проблемы региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перенос столицы из Москвы в Сибирь в качестве меры для развития региона не даст ожидаемого эффекта, высказал мнение замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения». По его словам, которые приводит РИА Новости, приоритетом должно стать создание в регионе центров экономической активности и привлекательных условий для жизни.

Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее, — сказал он.

По мнению Орешкина, такой подход позволит запустить экономическое развитие в Сибири естественным путем. Ключом к улучшению ситуации он назвал перемещение в регион центров экономической активности, повышение качества жизни и рост инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений станет определяющим фактором экономического развития в современных условиях. По его словам, повышение эффективности напрямую связано с внедрением передовых технологий.

Москва
Сибирь
столицы
регионы
Максим Орешкин
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.