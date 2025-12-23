В Кремле оценили предложение перенести столицу из Москвы в Сибирь

В Кремле оценили предложение перенести столицу из Москвы в Сибирь Орешкин: перенос столицы из Москвы в Сибирь не решит проблемы региона

Перенос столицы из Москвы в Сибирь в качестве меры для развития региона не даст ожидаемого эффекта, высказал мнение замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения». По его словам, которые приводит РИА Новости, приоритетом должно стать создание в регионе центров экономической активности и привлекательных условий для жизни.

Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее, — сказал он.

По мнению Орешкина, такой подход позволит запустить экономическое развитие в Сибири естественным путем. Ключом к улучшению ситуации он назвал перемещение в регион центров экономической активности, повышение качества жизни и рост инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений станет определяющим фактором экономического развития в современных условиях. По его словам, повышение эффективности напрямую связано с внедрением передовых технологий.