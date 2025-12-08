ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:23

Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики

Путин: искусственный интеллект сыграет решающую роль в развитии экономики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: t.me/news_kremlin
Читайте нас в Дзен

Внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений станет определяющим фактором экономического развития в современных условиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. По его словам, повышение эффективности напрямую связано с внедрением передовых технологий, передает пресс-служба Кремля.

Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий, средств автоматизации, промышленных роботов, от использования цифровых решений, в том числе электронных платформ и механизмов искусственного интеллекта. В современных условиях именно эти инструменты вносят определяющий вклад в развитие экономики предложения и освоения нового технологического уклада, — сказал Путин.

Российский президент уточнил, что в 2025 году были заложены основы новой технологической политики и приняты решения в области нормативного регулирования, включая беспилотную авиацию. Также запущены нацпроекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится проект в сфере биоэкономики.

Ранее Путин заявил, что большая часть ориентиров по национальным проектам в 2025 году выполнена, включая программу по переселению из аварийного жилья. Он также отметил рост агропромышленного производства, развитие креативных индустрий, прогресс в технологиях ТЭК и атомной энергетике и успехи в сфере обращения с отходами.

Владимир Путин
искусственный интеллект
технологии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына отправили в СИЗО
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на желудке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.