Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики Путин: искусственный интеллект сыграет решающую роль в развитии экономики

Внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений станет определяющим фактором экономического развития в современных условиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. По его словам, повышение эффективности напрямую связано с внедрением передовых технологий, передает пресс-служба Кремля.

Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий, средств автоматизации, промышленных роботов, от использования цифровых решений, в том числе электронных платформ и механизмов искусственного интеллекта. В современных условиях именно эти инструменты вносят определяющий вклад в развитие экономики предложения и освоения нового технологического уклада, — сказал Путин.

Российский президент уточнил, что в 2025 году были заложены основы новой технологической политики и приняты решения в области нормативного регулирования, включая беспилотную авиацию. Также запущены нацпроекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится проект в сфере биоэкономики.

Ранее Путин заявил, что большая часть ориентиров по национальным проектам в 2025 году выполнена, включая программу по переселению из аварийного жилья. Он также отметил рост агропромышленного производства, развитие креативных индустрий, прогресс в технологиях ТЭК и атомной энергетике и успехи в сфере обращения с отходами.