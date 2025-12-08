Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX Количество каналов в мессенджере МAX выросло до более чем 87 тыс.

Количество каналов в национальном мессенджере МAX превысило 87 тыс., сообщила пресс-служба платформы. Общая аудитория подписчиков каналов превысила 28 млн человек.

Также в мессенджере появился первый канал, набравший миллион подписчиков — «Кремль.Новости». К концу октября общее число зарегистрированных пользователей МAX составило 50 млн. В пресс-службе также отметили, что в октябре среднесуточный охват превысил 19 млн человек.

Пользователи в России начали получать уведомления о создании домовых чатов через национальный мессенджер MAX. В них указываются такие преимущества отечественного мессенджера, как безопасность, надежность и возможность работы без доступа к интернету. Также говорится, что ссылка на чат останется неизменной даже при смене управляющей компании.

Ранее корреспондент NEWS.ru убедился, что пользователи мессенджера MAX смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину. Для этого необходимо отправить видео- или текстовое сообщение через специальный чат-бот «Итоги года с В. Путиным». Участвовать могут граждане России любого возраста и из любого региона. Сбор обращений проводится в рамках ежегодной прямой линии.