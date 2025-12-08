ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 декабря 2025 в 18:15

В России заговорили об уголовной ответственности за майнинг

Новак допустил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России может появиться уголовная ответственность за незаконный майнинг, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство намерено урегулировать вопрос оборота цифровой валюты на законодательном уровне.

Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг, — сказал Новак.

Ранее прокуратура Волгоградской области поставила на паузу запуск электростанции, построенной частной фирмой. Сотрудники проверят компанию в сфере майнинговой инфраструктуры. Правоохранители начали проверку после обращения жителей станицы Кременская.

До этого в Ленинградской области во время рейдов в Тосненском районе у представителей кочевого народа изъяли оборудование для майнинг-фермы. Владельцы не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии.

