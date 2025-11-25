День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:13

У кочевников в Петербурге изъяли оборудование для майнинг-фермы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области во время рейдов в местах компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе изъяли оборудование для майнинг-фермы, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Владельцы не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии.

В ведомстве рассказали, что во время рейда сотрудники полиции установили личности более 100 граждан. Особое внимание во время проверки уделили условиям содержания детей.

Отмечается, что часть граждан привлекли к ответственности за проживание без паспорта. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 150 автомобилей, выявив два десятка нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур. Организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу.

Санкт-Петербург
майнинг
полиция
рейды
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

