У кочевников в Петербурге изъяли оборудование для майнинг-фермы

В Ленинградской области во время рейдов в местах компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе изъяли оборудование для майнинг-фермы, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Владельцы не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии.

В ведомстве рассказали, что во время рейда сотрудники полиции установили личности более 100 граждан. Особое внимание во время проверки уделили условиям содержания детей.

Отмечается, что часть граждан привлекли к ответственности за проживание без паспорта. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 150 автомобилей, выявив два десятка нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур. Организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу.