Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 20:35

Майнер открыл ферму по добыче биткоинов в старой сельской «Газели»

Житель Дагестана развернул ферму по добыче биткоинов в «Газели»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур, передает Telegram-канал Mash Gor. По информации авторов, организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу.

Авторы уточнили, что работа мобильной фермы в «Газели» обернулась расходом электричества на сумму в 1,5 млн рублей. Какое наказание грозит фигуранту нового дела, не уточнялось.

Ранее сотрудники полиции пресекли работу майнинг-фермы в Ленинградской области, задержав шесть человек. По данным МВД, в результате деятельности нелегальных майнеров было украдено 80 млн кВт электроэнергии и причинен ущерб в 1 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что сотрудники местного подразделения транспортной компании сговорились с криптодобытчиками. Используя служебные полномочия, они согласовали размещение майнинговых установок на двух тяговых подстанциях.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что энергозатраты при майнинге биткоина сопоставимы с потреблением целых государств. По его словам, уже сейчас криптовалюта потребляет больше электроэнергии, чем вся Польша.

Дагестан
криптовалюты
фермы
Газель
