Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей Представитель МВД Волк: в Ленобласти майнеры причинили ущерб в 1 млрд рублей

Полиция пресекла в Ленинградской области работу майнинг-фермы, задержав шесть человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате деятельности нелегальных майнеров украдено 80 млн кВт электроэнергии и причинен ущерб в 1 млрд рублей.

Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Ее деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, — написала она.

В ходе обысков на железнодорожных станциях Громово и Луговая (Приозерский район Ленинградской области) правоохранители обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для майнинга криптовалюты. По данным следствия, сотрудники местного подразделения транспортной компании сговорились с криптодобытчиками. Используя служебные полномочия, они согласовали размещение майнинговых установок на двух тяговых подстанциях.