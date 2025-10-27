Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:09

Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей

Представитель МВД Волк: в Ленобласти майнеры причинили ущерб в 1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция пресекла в Ленинградской области работу майнинг-фермы, задержав шесть человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате деятельности нелегальных майнеров украдено 80 млн кВт электроэнергии и причинен ущерб в 1 млрд рублей.

Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Ее деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, — написала она.

В ходе обысков на железнодорожных станциях Громово и Луговая (Приозерский район Ленинградской области) правоохранители обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для майнинга криптовалюты. По данным следствия, сотрудники местного подразделения транспортной компании сговорились с криптодобытчиками. Используя служебные полномочия, они согласовали размещение майнинговых установок на двух тяговых подстанциях.

полиция
Ленинградская область
Ирина Волк
майнинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.