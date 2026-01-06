Воздушную тревогу объявили в «северном» регионе России

В Ленинградской области объявлена опасность в связи с беспилотными летательными аппаратами, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Глава также отметил возможные неудобства для жителей в виде замедления мобильного интернета.

В своем обращении губернатор предупредил о введении режима опасности в воздушном пространстве области из-за угрозы, связанной с БПЛА. Данная мера является превентивной и направлена на обеспечение безопасности.

Возможно понижение скорости мобильного интернета, — уточнил губернатор.

В настоящее время соответствующие службы контролируют обстановку. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Конкретные сроки действия режима и детали угрозы в сообщении не уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации обратила внимание, что попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.