02 января 2026 в 15:58

Появилось жуткое видео с вылетевшей в кювет машиной в российском регионе

В Дагестане машина вылетела в кювет из-за скользкой дороги и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Несколько автомобилей столкнулись в горах в селе Карабудахкент в Дагестане, сообщил Telegram-канал «112». ДТП произошло из-за скользкой дороги. «Нива» на полной скорости вылетела в кювет.

Судя по снятым очевидцами кадрам, водитель одной из спускавшихся с горы машин не справился с управлением и врезался в другую. После этого «Нива» выкатилась с дороги и упала в кювет. Она несколько раз перевернулась. Информации о состоянии водителя нет.

Ранее три человека погибли и четыре, в том числе двое детей, получили ранения в результате столкновения двух машин в Чувашии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.

До этого на трассе в Астраханской области при столкновении машин погибли два мальчика, еще пять человек получили травмы. По предварительной информации, 24-летний водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada Granta, которым управлял 26-летний молодой человек.

Дагестан
ДТП
аварии
наледь
горы
