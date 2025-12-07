Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде В Волгограде приостановили запуск электростанции для майнинга

Прокуратура Волгоградской области поставила на паузу запуск электростанции, построенной частной фирмой. Органы проверят компанию в сфере майнинговой инфраструктуры, уточнили в ведомстве.

Волгоградские правоохранители начали проверку после обращения жителей станицы Кременская. Они пожаловались на работу газопоршневой электростанции, которую построила на арендованном участке: при пусконаладочных работах возник сильный шум.

Ранее в Ленинградской области во время рейдов в Тосненском районе у представителей кочевого народа изъяли оборудование для майнинг-фермы. Владельцы не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Правоохранители рассказали, что во время рейда сотрудники полиции установили личности более 100 граждан. Особое внимание во время проверки уделили условиям содержания детей.

До этого сообщалось, что опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур. Организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу.