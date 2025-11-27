День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 09:37

Огромный питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего электростанции

Питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего тепловой электростанции в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего тепловой электростанции в Индии, сообщило издание India Today. Его коллеги избили огромную змею и спасли мужчину.

Инцидент произошел в штате Раджастхан. Рабочий станции пришел открыть задвижку трубопровода, который проходил через заросли. Внезапно на него бросилась змея и плотно обвила ноги. Мужчина стал звать на помощь, через 20 минут прибежали его коллеги.

Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.

Индия
питоны
нападения
Электростанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев и Газзаев пришли проститься с Симоняном
Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.