Огромный питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего электростанции

Питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего тепловой электростанции в Индии, сообщило издание India Today. Его коллеги избили огромную змею и спасли мужчину.

Инцидент произошел в штате Раджастхан. Рабочий станции пришел открыть задвижку трубопровода, который проходил через заросли. Внезапно на него бросилась змея и плотно обвила ноги. Мужчина стал звать на помощь, через 20 минут прибежали его коллеги.

Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру.