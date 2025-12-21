Цыганки похитили у России 237 млн рублей с помощью фейковых детей

Восемь цыганок обманули государство на 237 млн рублей, оформив пособия на несуществующих детей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По версии следствия, им помогал сообщник из Московского региона, который подавал фальшивые заявления о домашних родах для получения свидетельств о рождении.

Он подавал заведомо ложные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что в Москве задержали троих подозреваемых в махинациях с арендой музыкальной аппаратуры. Ущерб от их действий оценен в 43,5 млн рублей, причем всю аппаратуру удалось возвратить ее настоящему владельцу.

Кроме того, в ведомстве заявили, что злоумышленники, выдавая себя за работодателей, просят соискателей включить функцию демонстрации экрана мобильного телефона. Как пояснили в ведомстве, мошенники используют предлог проверки надежности кандидата или отсутствия у него контактов с фирмами-конкурентами, чтобы завладеть персональными данными.