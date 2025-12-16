Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана

Мошенники притворяются работодателями и просят жертв включить демонстрацию экрана на телефоне, чтобы получить доступ к информации на нем, заявили в пресс-службе МВД России. Там объяснили, что эту схему злоумышленники проворачивают под предлогом проверки лояльности или отсутствия связей с конкурентами.

Под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами» у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты <....>, настройки конфиденциальности и активные сеансы, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, которые связаны с попытками получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram при помощи социальной инженерии. Аферисты снова начали звонить от имени служб доставки, банков или популярных сервисов.

До этого стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая активировать «подарочные карты». Для этого они могут притворяться представителями известных компаний, но при этом использовать личные адреса почты, что должно насторожить.