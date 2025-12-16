Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:40

Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана

МВД: мошенники воруют данные с телефона с помощью функции демонстрации экрана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники притворяются работодателями и просят жертв включить демонстрацию экрана на телефоне, чтобы получить доступ к информации на нем, заявили в пресс-службе МВД России. Там объяснили, что эту схему злоумышленники проворачивают под предлогом проверки лояльности или отсутствия связей с конкурентами.

Под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами» у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты <....>, настройки конфиденциальности и активные сеансы, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, которые связаны с попытками получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram при помощи социальной инженерии. Аферисты снова начали звонить от имени служб доставки, банков или популярных сервисов.

До этого стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая активировать «подарочные карты». Для этого они могут притворяться представителями известных компаний, но при этом использовать личные адреса почты, что должно насторожить.

мошенники
МВД
аферисты
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.