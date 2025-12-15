Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:34

IT-эксперт предупредил россиян о новой мошеннической схеме

IT-эксперт Бедеров: аферисты начали рассылать россиянам подарочные карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая активировать «подарочные карты», рассказал RT эксперт рынка Игорь Бедеров. Он предупредил, что переходить по незнакомым ссылкам может быть опасно.

Вас почти наверняка пытаются обмануть, если сообщение пришло неожиданно, от незнакомого отправителя, а также содержит ссылку для получения «подарка». Настоящие подарочные карты обычно не требуют активации через сомнительные сайты, — рассказал Бедеров.

IT-эксперт отметил, что аферисты могут притворяться представителями известной компании, однако использовать личные адреса почты. Он призвал внимательно перепроверять информацию и не указывать свои данные на подозрительных сайтах.

Ранее петербургская полиция предупредила, что мошенники стали звонить с обещанием «проверить качество воды». Аферисты звонят от имени водоканала, предлагают заменить счетчик, затем просят назвать код из СМС.

мошенники
подарки
праздники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.