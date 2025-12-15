IT-эксперт предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая активировать «подарочные карты», рассказал RT эксперт рынка Игорь Бедеров. Он предупредил, что переходить по незнакомым ссылкам может быть опасно.

Вас почти наверняка пытаются обмануть, если сообщение пришло неожиданно, от незнакомого отправителя, а также содержит ссылку для получения «подарка». Настоящие подарочные карты обычно не требуют активации через сомнительные сайты, — рассказал Бедеров.

IT-эксперт отметил, что аферисты могут притворяться представителями известной компании, однако использовать личные адреса почты. Он призвал внимательно перепроверять информацию и не указывать свои данные на подозрительных сайтах.

Ранее петербургская полиция предупредила, что мошенники стали звонить с обещанием «проверить качество воды». Аферисты звонят от имени водоканала, предлагают заменить счетчик, затем просят назвать код из СМС.